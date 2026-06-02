Rize'de hastanede bebeğe kötü muamelede bulunulduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı

Güncelleme:
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bir bebeğe kötü muamele yapıldığı iddiası üzerine hastane yönetimi tarafından inceleme başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, hasta güvenliği ve etik ilkelere hassasiyetle bağlı olduklarını açıkladı.

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören bir bebeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan bir bebeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin iddialar üzerine hastane yönetimimiz tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda yürütülmesi hususunda kurumun hassasiyetinin en üst düzeyde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
