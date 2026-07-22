Ayı yavrusunu evinin bahçesine bıraktığı yiyeceklerle besliyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, haftanın belli günlerinde aynı evin bahçesine gelen ayı yavrusu, kendisi için bırakılan yiyeceklerle besleniyor.

İlçeye bağlı Kaplıca Mahallesi'nde yaşayan Hatice Sarı, bir süre önce bahçesine gelen ayı yavrusunun maydanozları yediğini fark etti.

Ayının daha sonra haftanın belirli günlerinde gelmeye devam ettiğini gözlemleyen Sarı, bahçeye düzenli olarak yiyecek bırakmaya başladı.

Bahçeye gelen ayı yavrusu, bırakılan yiyeceklerle beslendikten sonra bölgeden ayrılıyor.

Ayının son ziyaretinde yaşananlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, ayı yavrusunun bahçede kendisi için bırakılan yiyecekleri sakin şekilde yediği görülürken, Hatice Sarı'nın ayıyla konuşması da dikkati çekti.

Sarı'nın, "Çok mu aç kalmışsın? Ye, ye, iyice ye. Korkma ama bizi yeme, büyüdüğünde de bizi yeme. Gel, gel, ben gittim." sözleri çevredekileri gülümsetti.

"Şu an küçük olduğu için tedirgin olmuyoruz"

Hatice Sarı, AA muhabirine, yavru ayıyı ilk gördüklerinde heyecanlandıklarını söyledi.

Zamanla yavru ayının bahçeye alıştığını belirten Sarı, "Sanki bizim evladımız geliyor gibi oldu. Bahçeye yiyecek bırakınca sürekli gelmeye başladı. Annesi de yok, acıyorum. Her geldiğinde yiyeceği hazır oluyor." diye konuştu.

Sarı, yavru ayının daha çok ekmek yediğini dile getirerek, "Çok küçük. Şaşkın şaşkın kalmış ortada. Bazen iki günde bir geliyor, bazen de her gün uğruyor." ifadesini kullandı.

Küçük olduğu için ayıdan çekinmediklerini aktaran Sarı, "Şu an küçük olduğu için tedirgin olmuyoruz. Biz korkmuyoruz ama çocuklar biraz korkuyor." dedi.

Röportaj sırasında da bahçeye gelen yavru ayı, bırakılan yiyeceklerle beslendikten sonra gözden kayboldu.