Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Rize'de, Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü akıntıya kapılarak sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, deniz polisi, jandarma, sahil güvenlik, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan ve vücutlarında yaralar olduğu belirlenen öğrenciler, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.