Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
Rize'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik farklı zamanlarda operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal