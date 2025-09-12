Haberler

Rize'de Uçurumdan Düşen Suudi Turist Hayatını Kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, çocuğunun topunu almak için uçurumdan dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38) hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma soruşturma başlattı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde birlikte oynadığı çocuğunun topunu almak isterken uçurumdan dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38) hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra ilçeye bağlı Aşağıdurak köyünde meydana geldi. Bölgede ailesiyle tatil yapan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A., çocuğunun uçurumun kenarına düşen topunu almak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden M.S.A, hemen alttaki dereye yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten düşen M.S.A.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazide yaptıkları çalışma sonucu turiste ulaştı. Yapılan incelemede, M.S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. M.S.A.'nın cansız bedeni sedyeyle bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
