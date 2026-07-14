Rize'de uçuruma yuvarlanan araçta 1 ölü, 2 yaralı
Rize'nin Çayeli ilçesinde Halil Kork'un kullandığı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kork olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Buzlupınar köyü Yalçınlar Mahallesi'nde Halil Kork (65) idaresindeki 53 AK 171 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü Halil Kork olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Muhammet Y. ile Turgay K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.