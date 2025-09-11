Rize'de Turist Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde engebeli arazide yüksekten yuvarlanan turist öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskiarmutluk köyünde bir işletmede konaklayan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38) futbol oynadığı sırada uzaklaşan topu alabilmek için engebeli araziye girdi.

Dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düşen turisti fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.