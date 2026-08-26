Rize'de bisikletliye saldırıya 360 bin TL ceza
Rize'de trafikte tartıştıkları bisiklet sürücüsünü darbeden 2 kişiye 360 bin lira ceza uygulandı.
Rize'de trafikte tartıştıkları bisiklet sürücüsünü darbeden 2 kişiye 360 bin lira ceza uygulandı.
Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı'nda dün 53 AAL 697 plakalı otomobilin sürücüsü D.A. ile bisiklet sürücüsü Y.U. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Otomobilden inen sürücü ve beraberindeki A.C.A, Y.U'yu darbetti.
İhbar üzerine Rize Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı.
Otomobil sürücüsü D.A. ile beraberindeki A.C.A'ya, trafikte saldırı amaçlı araçtan inmek suçundan 180 biner lira ceza kesildi.
Sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, otomobil ise 2 ay trafikten menedildi.