Rize'de geçen ay 356 sürücüye ceza uygulandı

Rize'de, trafik ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde 356 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri kent genelinde kamu huzurunu bozan araç sürücülerine yönelik denetimlere devam ediyor.

Ekipler, geçen ay il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde yüksek sesle müzik dinleyen, modifiyeli-abartı egzozlu ve renkli ışıklı araç kullanan 356 otomobil ve motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uyguladı.