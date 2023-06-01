Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İki aile arasında çıkan tartışmada kan aktı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan tartışmada kan aktı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Rize'de iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Rize merkeze bağlı Kırklartepe köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şensoy K, tabancayla ateş ettiği Fatma Y'yi yaraladı. Fatma Y'nin eşi İ.Y. ise Şensoy K'yi tabancayla vurarak öldürdü.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Fatma Y, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay sonrası kaçan İ.Y. ile oğlu S.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerden S.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Rize Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title