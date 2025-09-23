Rize'de Sel Mağdurlarının Kurtarılması Kameralara Yansıdı

DEREDEKİ KURTARMA ANLARI KAMERADA

Rize'de, sel ve taşkınlar sonucu mahsur kalanların ekipler tarafından kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çamlıhemşin ilçesi Kavak Mahallesi'nde evine ulaşım sağladığı ilkel teleferiğin sağanakta zarar görmesi sonucu mahsur kalan Hanife Maçça'nın (51) yardım talebi üzerine AFAD koordinesinde bölgeye Araf Arama Kurtarma (ARAF) ekipleri sevk edildi. Ekipler, dereye gerilen iple karşıya ulaşım sağladı. Mahsur kaldığı evinden alınan Maçça, bağlandığı iple derenin karşısında güvenli bölgeye çekilip kurtarıldı. Kurtarma anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşadıklarını anlatan Hanife Maçça, ekiplere teşekkür ederek, "Tek ulaşım aracı olarak, kendi imkanlarımızla yaptığımız 'varangel' denilen teleferikle ulaşım sağlıyorduk. O da 2 gün önce sel sularına kapıldı ve tamamen ulaşımımız kesildi. Dün sabah ARAF ekiplerini arayarak yardım istedim. Yardım çağrıma cevap vererek akşam halat kurup beni oradan aldılar. Ama eşim hala orada. Çünkü hayvanlarımız var. Bahçemiz var. Bırakırsak ayılar yiyor. Hala mağdur durumdayız. Teleferiğimizi yeninden kurmak zorundayız. 10 gün sonra çay toplayama başlayacağız. Gidip gelecek yolumuz yok. Alternatif yol tepeden dolanıp 2 saat süren bir yol. Yine orası da çok tehlikeli" diye konuştu.