Rize'de Sağanak Yağış Heyelanlara ve Su Baskınlarına Neden Oldu

Rize'nin Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonucu derelerin su seviyeleri yükseldi, bazı yollar ulaşıma kapandı ve heyelanlar meydana geldi. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.

Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı.

Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.

Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.

Öte yandan, yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
