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Rize'de PTT binasında 2 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

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Rize'de PTT Başmüdürlüğünde çalışan iki kişiyi silahla vurarak öldüren Hakan Kocaman, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de PTT binasında 2 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

2 ÇALIŞANI ÖLDÜRDÜ

Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde dün akşam saatlerinde Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince saklandığı binanın çatı katında yakalanan Hakan Kocaman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Rize'de PTT binasında 2 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

TUTUKLANDI

Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Rize Adliyesi'ne sevk edildi. Kocaman, çıkarıldığı hakimlikçe "kamu görevlisinin görevi başında öldürülmesi" ve "ruhsatsız silah kullanmak" suçlarından tutuklanarak Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Rize'de PTT binasında 2 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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