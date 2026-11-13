Rize'de patlayan içme suyu borusu Güneysu istikametinde ulaşımı aksattı

Rize'de patlayan içme suyu borusu Güneysu istikametinde ulaşımı aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rize Engindere Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında Andon içme suyu hattındaki boru patladı. Patlama, Güneysu istikametine ulaşımı sağlayan kara yolu şeridinde hasara yol açtı; polis sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi. Yoldaki onarım çalışmaları sürüyor.
Rize'de altyapı çalışması sırasında içme suyu isale hattındaki borunun patlaması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Engindere Mahallesi'nde bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında Andon içme suyu hattındaki boru patladı.
Patlama nedeniyle kara yolunun şehir merkezinden Güneysu istikametine ulaşımı sağlayan şeridinde hasar oluştu.
Bölgede tedbir alan polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.
İlgili kurumların ekiplerince yoldaki onarım çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA