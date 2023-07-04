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Rize'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Rize'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Yaka Mahallesi mevkisinde V.F. idaresindeki 34 DDL 366 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Şirin'e (16) çarptı.

Yaralanan Şirin, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Enver Kalender - Güncel

Çayeli Rize Güncel Haberler

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