Rize'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Rize'nin fındıklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda Artvin istikametinden Rize istikametine giden yolda meydana geldi. M.O. idaresindeki 52 AP 200 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hafize Döne'ye (75) çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Döne'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Döne'nin naaşı cenaze arabasına konularak adli tıpa getirildi. Sürücü M.O. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Bir süre kontrollü bir şekilde tek şeritten devam trafik olay yerine gelen savcının incelmesinin ardından temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. - RİZE