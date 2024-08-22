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Rize'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı

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Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada çarpışan araçlardaki yaralılar hastanelere kaldırıldı.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İkizdere ilçesi Sivrikaya mevkisinde meydana geldi. İkizdere'den Erzurum istikametine seyir halinde olan sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 FKN 610 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 25 AB 830 plakalı bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılardan 2'sinin hayatın kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ile RTEÜ Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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