Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü
Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan Demet Yıldız'a çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan kamyonet sürücüsü E.U., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ YAKALANDI
Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Demet Yıldız'ın (33) ölümüne neden olup, kaza yerinden kaçan şüpheli kamyonet sürücüsü E.U., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusu için emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı