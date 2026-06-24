Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Demet Yıldız'ın (33) ölümüne neden olup, kaza yerinden kaçan şüpheli kamyonet sürücüsü E.U., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusu için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı