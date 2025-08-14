Rize'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü M.G, bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Melyat köyü mevkisinde dün gece M.G'nin kullandığı 53 EC 008 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel
