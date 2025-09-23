Haberler

Rize'de Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan H.M, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Üç gün boyunca evinde mahsur kalan kadın, AFAD koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın ardından mahsur kalan kadın, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavak Mahallesi'nde yaşayan H.M, evine ulaşım sağladığı ilkel teleferiğin zarar görmesi sonucu mahsur kaldı.

Üç gün sonra kadının yardım talebi üzerine AFAD koordinesinde dün akşam bölgeye Araf Arama Kurtarma (ARAF) ekipleri sevk edildi.

Dere üzerinden iple karşıya geçen ekipler, H.M'ye ulaştı.

Başarılı operasyonla mahsur kaldığı evinden alınan kadın güvenli bölgeye alınarak tahliye edildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
Egemen Bağış'tan Sadettin Saran'a tebrik mesajı

Egemen Bağış da topa girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı

Erdoğan'dan ABD gündemine bomba gibi düşen FETÖ mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.