Rize'de ağaç keserken yaralanan kişi tedavi altına alındı
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yanıkdağ köyünde, Yusuf S'nin kestiği ağaç üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bacağından yaralanan Yusuf S, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle taşınarak ambulansa götürüldü. Yaralı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Rize'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Çayeli ilçesine bağlı Yanıkdağ köyünde, Yusuf S'nin, arazisinde motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Yusuf S, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ekiplerce patika yoldan sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Yaralı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.