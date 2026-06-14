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Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki çift öldü

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki çift öldü
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde bahçeye gitmek için yola çıkan çiftin içinde bulunduğu kamyonet uçuruma yuvarlandı. Adem Altıparmak (57) ve eşi Fatma Altıparmak (55) kazada hayatını kaybetti.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bahçeye giderken içinde bulundukları kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu Adem Altıparmak (57) ile eşi Fatma Altıparmak (55) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde meydana geldi. Eşi Fatma Altıparmak ile bahçeye gitmek için yola çıkan Adem Altıparmak'ın kontrolünü yitirdiği 53 HR 291 plakalı kamyonet uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Altıparmak'ın hayatını kaybettiği belirledi. Araçtan çıkarılan Fatma Altıparmak da kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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