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Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı

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Rize'nin Kalkandere ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi, eşinin şüpheli ölümü sonrası gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi'nin eşi şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ekşi, eşinin ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

ASKERİ LOJMANDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde Ekşi'nin eşi Aylin Ekşi, silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İLÇE JANDARMA KOMUTANI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kalkandere Jandarma Aydın Rize Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Yilmaz Haydar:

kesin yasak iliskidir dese niye karisini öldursunki

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