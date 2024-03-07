Üye Girişi
Haberler

Rize'de Kaçakçılıkla Mücadelede 43 Operasyon Yapıldı

Güncelleme:

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte yılın iki ayında kaçakçılık ile ilgili 43 operasyon yapıldığını açıkladı. Vali Baydaş, güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte yılın iki ayında kaçakçılık ile ilgili 43 operasyon yapıldığını söyledi.

Vali Baydaş başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize SAGET-34 Bot Komutanı Üsteğmen Alican Özbey'in katılımıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik binasında gazetecilere açıklama yapan Baydaş, kentin huzur ve güvenliği noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Baydaş, narkotik olaylarında 138 operasyonda 164 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelede emniyet ve jandarma ekiplerince 28 mahalle ve 86 uygulama noktasında 211 uygulama yapıldığını aktaran Baydaş, "Şok uygulamalar ve rutin devriye görevleri esnasında 6 bin 920 şahıs sorgulanmış, 12 aranan şahıs tespit edilmiştir. Yapılan kontrollerde 8 şahsa işlem yapılmış, 2 bin 93 araç kontrol edilmiştir. İl merkezinde bulunan 50 okulda 32 personel, 20 ekip görevlendirilmiş, uygulama ve umuma açık yerlere yönelik 38 denetleme yapılmıştır." dedi.

Baydaş, yakalama emri bulunanlara karşı çalışmalara da değinerek, "Toplamda 328 bin 449 sorgulama yapılmış olup 408 kişi yakalanmıştır. 146 kişi tutuklanmış, 19 kişi para cezası almış, 44 kişi ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ile ilgili ekiplerimiz 43 operasyon gerçekleştirmiş olup 65 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 8 kişi tutuklanmıştır." diye konuştu.

Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 9 düzensiz göçmenin yakalandığını, 5 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 2 organizatörün gözaltına alındığını kaydeden Baydaş, terörle mücadele kapsamında 2 aylık sürede 5 kişinin yakalandığını, 1237 asayiş olayında 783 şahsa şüpheli olarak adli işlem yapıldığını, bu şahıslardan 9'unun tutuklandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

İhsan Selim Baydaş Rize Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sami Molla Ahmet kimdir? AK Parti İzmir- Kınık Belediye Başkan adayı Sami Molla Ahmet kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Osmaniye adayı Süleyman İslah kimdir? 2024 DEVA Partisi Osmaniye belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Ordu adayı Sezer Yetgin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu belediye başkan adayı kim? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? İsmail Çiftçioğlu kimdir? AK Parti İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli? Eyüp Kaykaç kimdir? AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç kaç yaşında, nereli? Mehmet Sadık Tunç kimdir? AK Parti İzmir- Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kaç yaşında, nereli? Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kaç yaşında, nereli? TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title