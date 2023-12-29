Rize'de Kaçak Silah İmalathanesine Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

RİZE'nin Fındıklı ve Pazar ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı, o anlar kameraya yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Fındıklı ve Pazar ilçesinde farklı adreslere baskın yapan ekipler, kaçak silah yapıldığı belirlenen atölyeye ulaştı. Ekiplerce yapılan aramalarda; atölyede çeşitli silah parçaları ile tabanca yapımında kullanılan araç ve gereçler ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda kapsamında yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin baskın anına ait görüntüleri ise jandarmanın kamerasına yansıdı.