Rize'de Kaçak Sigara ve Alkol Operasyonu: 400 Paket Sigara ve 13 Litre Alkol Ele Geçirildi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir TIR'da, iki yabancı uyruklu yolcunun çantasında 400 paket bandrolsüz sigara ve 13 litre bandrolsüz alkol bulundu. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Fındıklı ilçesi karayolu üzerinde yol kontrolü yaptı. Denetim sırasında durdurulan TIR'da yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu G.P. (57) ile M.N. (55) isimli kadınların çantalarında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çata içerisinde 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 13 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında Pazar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
