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Rize'de İlkel Teleferik Kazası: Bir Çiftçi Hayatını Kaybetti

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Rize'nin Çayeli ilçesinde, çay üreticisi Aydın Sarı ilkel teleferiğin halatına dolanarak yamaçtan düştü ve hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Sarı'nın cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde çiftçi Aydın Sarı (57), ilkel teleferiğin halatına dolanınca yamaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede çay üreticisi Aydın Sarı, çay bahçesinde gübre atmak için ilkel teleferiği kullanmak istedi. Sarı, aşağıya yönlü hareket halindeki ilkel teleferiğin halatına dolanınca yamaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni düştüğü yerden ekipler tarafından çıkarılarak, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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