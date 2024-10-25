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Rize'de Heyelan Sonrası İnceleme

Rize'de Heyelan Sonrası İnceleme
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AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası incelemelerde bulundu. Avcı, halkın can kaybı yaşamadan durumu atlattığını vurguladı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, 21 Ekim'de heyelan meydana gelen Rize'nin Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde inceleme yaptı.

Köydeki son duruma ve çalışmalara ilişkin Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı ve muhtar Ramazan Küçüksarı'dan bilgi alan Avcı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rize'ye son 10 günde ciddi oranda yağış düştüğünü belirten Avcı, "Yağışlar neticesinde bazı yerlerde hasar oluştu. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Avcı, Derecik köyünde de herkesi korkutan bir afet yaşandığını ifade ederek, "Sevindirici olan kısım bir can kaybının olmaması." diye konuştu.

Köyde iki yıl önce meydana gelen heyelanın ardından bazı yerlerin AFAD tarafından "riskli alan" ilan edildiğini anımsatan Avcı, şunları kaydetti:

"Üç evin tahliye edilmesiyle ilgili de kararları biz daha önceki dönemde almışız ve öngördüğümüz riskin neredeyse birebir aynısı gerçekleşmiş. Rize'nin her bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın tamamına özellikle şunu rica ediyorum. Zaman zaman bize de geliyorlar, 'Bizim burada riskli bir alanımız yok ama afet bize riskli alan diyor, bizi buradan taşımak istiyor.' Buradaki mühendis raporlarına ve bilimsel verilere güvenelim. Biz vatandaşımızın kendi arazisinden, evinden olmasını arzu etmeyiz. Ata, dede topraklarında yaşamalarını arzu ediyoruz. Bu kadar önemli bir husus ve can kaybına vesile olabilecek konular varsa da vatandaşlarımızın bu konuda yetkililerin kendilerine belirtmiş olduğu konulara hassasiyetle uymaları gerektiğini tüm hemşehrilerimizden istirham ediyorum."

Avcı, il genelinde hasar tespitinin sürdüğünü yineleyerek, "İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız gerekli takibi yapıyor. Bizler de milletvekilleri olarak gereken çalışmayı yapıyoruz." dedi.

Köyde iş makinelerinin çalıştığını, sorun yaşanmaması için hızlı bir şekilde yolun tekrar hizmete açılacağını ifade eden Avcı, su sorununu da kısa zamanda çözeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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