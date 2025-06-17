Rize'de Heyelan Köy Yolunu Kapattı, Ekipler Ulaşıma Açtı
Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen heyelanda köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, temizlik çalışması sonrası yolu kontrollü olarak ulaşıma açtı.
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen heyelanda köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışması yürüttüğü yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Fındıklı ilçesi Yaylacılar köyünde öğleden sonra heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak, yolu kapattı. Boş yolda heyelanı görenler durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yolda temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bölgede incelemeler sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel