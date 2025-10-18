Haberler

Rize'de Fırtına Vadisi'nde İzinsiz Yapılar Yıkılıyor

Rize'de Fırtına Vadisi'nde İzinsiz Yapılar Yıkılıyor
Rize Valiliği, Fırtına Vadisi'ndeki izinsiz ve taşkın riski taşıyan yapıların yıkım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 2024 mayısından bu yana toplam 58 yapı kaldırıldı.

Rize'de Fırtına Vadisi üzerindeki izinsiz ve taşkın riski altındaki yapılar yıkılıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Denetimler sonucunda, dere yatağı üzerinde veya çevresinde risk teşkil eden tüm yapıların tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılı mayıs ayında başlatılan uygulamalar kapsamında bugüne kadar toplam 58 yapı bölgeden kaldırılmıştır. Fırtına Vadisi'nde başlatılan bu örnek uygulama, Rize'nin tüm vadilerinde ve turizm alanlarında aynı kararlılıkla devam edecektir. Amacımız, bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır."

