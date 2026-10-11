Rize'de Filistin yürüyüşünde boykot ve direniş çağrısı yapıldı

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Rize'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla program düzenlendi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen program kapsamında, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Sahil Camisi'nden Memişağa Parkı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan İclal Çolak, Gazze'deki soykırımın devam ettiğini söyledi.

Gazze'de başta çocuklar olmak üzere kimse için güvenli bir yer kalmadığını belirten Çolak, şunları kaydetti:

"Filistin halkının başına gelenlerin gerçek olduğunu kanıtlamak için daha ne yapmalıyız, boykotun gerekliliği için daha neyi söylemeliyiz? Gelin safımızı belli edelim, tarihin doğru tarafında yer alalım. Özgür Filistin ve mazlum bütün coğrafyalar için direnişe ve boykota devam edelim."

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA