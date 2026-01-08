Haberler

Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Aydın'ı bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Rize'de eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili zanlı V.Y. tutuklandı.

Rize'de, eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ı (44), bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Dün yaşanan olayda Aydın'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan çalışma sonucu şüpheli V.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Rize Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

V.Y, dün İyidere ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde Aydın'ı bıçakla yaralamış, kaçmaya çalışan şüpheli ise polis ekiplerince Artvin'in Hopa ilçesinde yakalanmıştı.

Ağır yaralanan Aydın, ambulansla kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
500

