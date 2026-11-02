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Rize'de devlet korumasındaki 80 çocuk için Çocuk Evleri Sitesi protokolü imzalandı

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Rize'de devlet korumasındaki 80 çocuk için Çocuk Evleri Sitesi protokolü imzalandı
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Rize'de devlet korumasındaki 80 çocuk için Çocuk Evleri Sitesi protokolü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Abdukadir Kart'ın firması arasında imzalandı. Site, Pekmezli köyünde Müyesser Kart Huzurevi yanında inşa edilecek; çocuklar ve yaşlılar aynı kampüste bulunacak.

Rize'de devlet koruması altındaki 80 çocuğa hizmet verecek Çocuk Evleri Sitesi'nin yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Vali İhsan Selim Baydaş başkanlığında öğretmenevinde düzenlenen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever iş insanı 22. Dönem AK Parti Rize Milletvekili Abdukadir Kart'ın sahibi olduğu yüklenici firma arasında protokol imzalandı.

Baydaş, burada yaptığı konuşmada, projenin Müyesser Kart Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanında hayata geçirileceğini belirtti.

Böylece devlet korumasındaki çocuklarla yaşlıların aynı kampüste bir arada bulunacağını ifade eden Baydaş, projenin kuşaklar arası kaynaşmaya katkı sağlayacağını ve çocukların psikososyal gelişimleri açısından faydalı olacağını kaydetti.

Baydaş, hayırseverliğin önemli bir değer olduğuna dikkati çekerek, projeye katkı sunan Abdukadir Kart ve ailesine teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamdi Özder de projenin Pekmezli köyü sınırları içerisinde inşa edileceğini bildirdi.

Projenin 2 katlı Çocuk Evleri Sitesi İdari Binası, 3 katlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi binası, farklı yaş gruplarına yönelik yaşam evleri, 2 katlı sosyal bina ile 2 katlı Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Müdürlüğü binasından oluşacağını aktaran Özder, her biri 10 çocuk kapasiteli 8 yaşam evinde toplam 80 çocuğa hizmet verilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Hayırsever iş insanı Abdukadir Kart ise Rize'de ve il dışında birçok sosyal sorumluluk projesine destek verdiklerini ifade ederek, projenin şehrin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi.

Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de katıldı.

Kaynak: AA
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