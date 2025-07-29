Rize'de Dere Yatağına Düşen Kişi Kurtarıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Gelin Tülü Şelalesi'ni görmek isteyen Semih C., dengesini kaybederek dere yatağına düştü. Yaralanan kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım isteyerek kurtarıldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dere yatağına düşmesi sonucu yaralanan kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayder Yaylası'ndaki Gelin Tülü Şelalesi'ni yakından görmek isteyen Semih C. (35), engebeli arazide dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
Yaralanan Semih C, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, JAK, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce dere yatağından sedyeyle alınan Semih C. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel