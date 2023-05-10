Rize'de miting alanı bir anda diskoya döndü, ortaya renkli görüntüler çıktı

Millet İttifakı'nın Rize mitinginde ortaya renkli görüntüler çıktı. Alana gelen kalabalık hep birlikte müziğe eşlik etti. "Hak hukuk adalet" sloganları atan ve el hareketleriyle görsel şölen yapan kalabalık mitingi adeta diskoya çevirdi.