Rize'de miting alanı bir anda diskoya döndü, ortaya renkli görüntüler çıktı
Güncel Haberler
Millet İttifakı'nın Rize mitinginde ortaya renkli görüntüler çıktı. Alana gelen kalabalık hep birlikte müziğe eşlik etti. "Hak hukuk adalet" sloganları atan ve el hareketleriyle görsel şölen yapan kalabalık mitingi adeta diskoya çevirdi.
Millet İttifakı seçim çalışmalarına Rize'de devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı miting öncesi alanda görsel bir şölen yaşandı.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Sunucunun bekleyen vatandaşları coşturduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Elektronik müzik eşliğinde el hareketleri yapan kalabalık ortaya renkli görüntüler çıkardı. O anlarda "Hak hukuk adalet" sloganları atıldı.
İMAMĞLU PAYLAŞTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o anları sosyal medyadan "Rize mutlu, ben mutlu" notuyla paylaştı.