Çayın Gücü Programı Rize'de Düzenlendi

Çayın Gücü Programı Rize'de Düzenlendi
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Rize'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi iş birliğinde, "Çayın Gücü: Çay Bahçelerinden Sağlığa Uzanan Yolculuk" adlı program düzenlendi.

Rize'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi iş birliğinde, "Çayın Gücü: Çay Bahçelerinden Sağlığa Uzanan Yolculuk" adlı program düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Keziban Yazıcı, YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında organize edilen programda, katılımcılara çayın üretim, işleme, pazarlama ve tüketim aşamalarına ilişkin sunum yaptı.

Rize Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çay üreticileri katıldı.

"Üniversite olarak her zaman sahada çay üreticisinin yanındayız"

Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Keziban Yazıcı, programın ardından gazetecilere, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ihtisas alanının çay olduğunu söyledi.

Üniversite olarak her zaman sahada çay üreticisinin yanında olduklarını belirten Yazıcı, çayla ilgili bilimsel çalışmaların sonuçlarını üreticilerle paylaştıklarını anlattı.

Yazıcı, programda, çayın gübrelenmesi, toprak analizi, uygun hasat tekniği, çaydan alternatif ürünler üretilmesi gibi konuları ele aldıklarını ifade etti.

İklim değişikliği nedeniyle çay üreten ülkelerde son yıllarda ürünü korumak için önlemler alındığını vurgulayan Yazıcı, "Bu anlamda bizim de çok önemli çalışmalarımız var. Kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, farklı üretim teknikleri, mekanizasyon, çayın sağlık üzerine etkileri, çaydan alternatif ürünlerin elde edilmesine yönelik konulara değindik ve çok güzel geri dönüşler aldık." dedi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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