Rize'de Çay Fabrikasında Kaza: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Rize'de özel bir çay fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan A.Ö., manevra yaptığı esnada kazara fark etmediği yeğeni G.Ö'ye (2) çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamadı.

RİZE'de özel bir çay fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan A.Ö., manevra yaptığı esnada kazara fark etmediği yeğeni G.Ö'ye (2) çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Pekmezli Köyündeki özel bir çay fabrikasında meydana geldi. Kepçe operatörü A.Ö. manevra yaptığı esnada, fabrika bahçesinde oynayan ağabeyinin kızı G.Ö.'ye çarptı. Kazada ağır yaralan çocuk yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. G.Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, amca A.Ö. gözaltına alındı.