Haberler

Eski belediye başkanı yardımcısını öldüren şüpheli, kan izleri sayesinde yakalandı

Eski belediye başkanı yardımcısını öldüren şüpheli, kan izleri sayesinde yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, tartıştığı arkadaşı Vedat Yılmaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yılmaz, kan izleri takip edilerek saklandığı yerde yakalandı.

RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ı (41) bıçaklayarak öldüren arkadaşı Vedat Yılmaz'ı (39), kan izleri ele verdi. Olayın ardından kaçan kendisi de elinden yaralanan Yılmaz, bulunduğu bölge tespit edildikten sonra kan izleri takip edilip saklandığı metruk binada yakaladı. Cezaevinden kaçtığı belirtilen saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İyidere ilçesi Saray Plajı yakınlarında meydana geldi. Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın ile buluştuğu arkadaşı Vedat Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vedat Yılmaz, Ali Aydın'a bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan Aydın, ağır yaralanırken, elinden yaralanan şüpheli de kaçtı. Yoldan geçenler tarafından fark edilen Ali Aydın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın hastane sağlık çalışanlarına, 'beni Vedat öldürdü' dediği öğrenildi.

KAN İZLERİ TAKİP EDİLEREK YAKALANDI

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganın aracını tespit etti. Aracın Artvin sınırlarını geçtiği tespit edilmesi üzerine Rize İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Artvin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda kaçan şüpheli yerdeki kaz izleri takip edilerek, saklandığı metruk binada yakalandı.

'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Öte yandan Rize Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin yakın zamanda açık cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda olayı hatırlamadığını öne süren şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de YPG'ye büyük operasyon başlıyor! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

YPG'ye büyük operasyon başlıyor! Canlı yayında çatışma çıktı
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Bu kıyafetle kuyumcu dükkanına girmek yasaklandı
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Bu kıyafetle kuyumcu dükkanına girmek yasaklandı
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber