Rize'de devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Orhan K. isimli sürücünün kullandığı ATV devrildi. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Rize'de devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ardeşen-Pazar kara yolu Hamidiye mevkisinde, Orhan K'nin kullandığı 53 AED 109 plakalı ATV devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Orhan K, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal