Kestiği ağacın çarpması sonucu yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde ağaç kesimi sırasında devrilen ağaç, Ahmet Yalçın Doğan'ı yaraladı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Doğan hastaneye kaldırıldı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde kestiği ağacın çarpması sonucu Ahmet Yalçın Doğan (57), yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Aktaş köyünde meydana geldi. Ormanda motorlu testere ile kesim yapan Ahmet Yalçın Doğan, kestiği ağacın devrilerek kendisine çarpmasıyla ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Doğan, sedyeyle yola taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Doğan kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
