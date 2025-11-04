Haberler

Rize'de 600 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Rize'de hafızlığını tamamlayan 600 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, hafızlık geleneğinin önemine vurgu yaparak geçen yıllarda da icazet alan öğrenci sayısının artış gösterdiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin de Kur'an-ı Kerim ezberlemenin büyük bir şeref olduğunu ifade etti.

Rize'de hafızlığını tamamlayan 600 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Yenişehir Spor Salonu'ndaki törende, hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik etti.

Hafızlığın önemine işaret eden Baydaş, "Daha evvel sıkıntılı zamanlarda, sıkıntılı yerlerde ve mekanlarda, gizli köşelerde hafızlık icazet merasimleri veya Kur'an eğitimleri yapılırken, bugün şehrimizin spor salonunda binlerce katılımda 600 kardeşimizin icazet merasimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Baydaş, hafızlık geleneğinin devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 653, ondan önceki yıl 571 kardeşimiz hafızlık icazeti aldı. Bu yıl da 600 kardeşimizin icazet merasimini gerçekleştiriyoruz. 2 binin üzerinde evladımız da hafızlığını yapmaya devam ediyor. Kur'an kurslarımızda ise 6 bini aşkın öğrencimiz çeşitli yaş gruplarında Kur'an eğitimi görmeye devam ediyor." diye konuştu.

Rize'nin bu hizmeti devam ettireceğini vurgulayan Baydaş, şunları kaydetti:

"Bugün Ayasofya'mızda hafızlarımız var. Şam Ulu Cami'de hafızlarımız Kur'an okuyor. Özgür Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Gazze'de, Mekke'de ve Medine'de Kur'an okuyan kardeşlerimiz için dua edelim. Cenabıallah oralarda yeniden Kur'an okumayı nasip etsin diye dua edelim."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin ise Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin büyük bir şeref olduğunu söyledi.

Şahin, Kur'an okumayı bilmeyen hiç kimsenin kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu millet geçmişte çok acı günler yaşadı. Kur'an'ın yasak olduğu günler gördü. Bu manzara çok önemlidir." diye konuştu.

Herkese Kur'an öğrenme imkanı sunduklarını ifade eden Şahin, "4-6 yaşların yanında 2 yıldır 7-10 ve 11-14 yaş grubuna da okul sonrası camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda yine bu hizmeti devam ettiriyoruz. Genç yaşlı, kadın erkek her yaş grubuna Kur'an öğretmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Şahin, hafızlığın büyük bir şeref olduğuna işaret ederek, "Bu şerefi kalbinizde, gönlünüzde ve iliklerinize kadar hayatınız boyunca hissedin. Hafız olmak ne kadar büyük bir şerefse, onu unutmak da o kadar büyük bir vebaldir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, 600 hafız icazet belgelerini aldı.

Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, din görevlileri ve hafızların aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
