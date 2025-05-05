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Rize'de 58 Suçlu Yakalandı

Rize'de 58 Suçlu Yakalandı
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Son bir ay içinde Rize'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı. Bu kişiler arasında uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kayıtları olanlar da var.

Rize'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 24 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, cezaevine teslim edilen 37 kişiden 11'inin uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma, bulundurma suçlarından, diğerlerinin ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arama kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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