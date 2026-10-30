Rize Çayeli'nde menfez tıkanınca taşan dere üç mahalleyi bağlayan yolu kapattı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Madenli beldesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından menfezin tıkanmasıyla su seviyesi yükselen derenin taşması sonucu üç mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Madenli Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle menfezin tıkandığını belirterek "Üç mahalleyi bağlayan ana yolumuzda bir sıkıntı yaşadık. Menfezin tıkanmasıyla dere suyu yoldan akmaya ve beraberinde malzeme getirmeye başladı." dedi.

Ekiplerin müdahalesiyle sorunun giderildiğini belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Çalışmalar bir saat içerisinde yapıldı. Ben de muhtarlarımızın ihbarıyla evden çıkıp geldim. Olay yerindeydik, yol açılana kadar çalışmaları takip ettik. Belediye personelimizden aldığımız bilgiye göre bir iki noktada da toprak kayması var. Ekiplerimiz sahada müdahale ediyor. Şu an atlattık inşallah. Yoldan kontrollü bir şekilde geçiş sağlandı ama yolda ciddi deformasyon var. İnşallah gündüz gözüyle bakımını yapıp tekrar vatandaşlarımızın konforlu kullanımına sunacağız."

Çalışkan, gece saatlerinde tekrar yağış beklendiğine dikkati çekerek "Vatandaşlarımıza ilgili uyarımızı yaptık. Yağışla ilgili zaten meteorolojinin uyarılarını vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız da biliyor zaten, her dakika yağmur yağıyor, her dakika sel oluyor, her dakika afet yaşıyoruz burada. Coğrafyamız zor." diye konuştu.

Bir mahalle yolu ile alternatif güzergahın da ulaşıma kapandığını aktaran Çalışkan, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA