Rize Çayeli'nde 2024 heyelanında 3 evin yıkıldığı yamaç yerleşiminin eski fotoğrafı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyündeki yamaç yerleşiminin afetler öncesinde yeşillikler içinde olduğu görülen fotoğrafı ortaya çıktı. 2024'teki heyelanda 3 evin yıkıldığı, 4 evin tahliye edildiği bölgede önceki günkü yağışların ardından 3 ev daha tahliye edilmişti.
HEYELANLARIN ÖNCESİ KARESİNDE
Rize'nin Çayeli ilçesinde 2024'teki heyelanda 3 evin yıkıldığı, 4 evin tahliye edildiği, önceki günkü yağışlar sonrası 3 evin daha tahliye edildiği Derecik köyündeki yamaç yerleşiminin afetler öncesi halini gösteren fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta yamaç alanın yeşillikler içinde olduğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı