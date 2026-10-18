Rize Barosu başkanlığına 168 oyla Mehmet Can Tüfekçi seçildi

Rize Barosu başkanlığına 168 oyla Mehmet Can Tüfekçi seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize Barosunun olağan genel kurulunda yapılan seçimde 168 oy alan Mehmet Can Tüfekçi baro başkanlığına seçildi. Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki kongrede rakibi Handan Demircan Kulaksız 100 oyda kaldı.
Rize Barosunun olağan genel kurulunda yapılan seçimde Mehmet Can Tüfekçi, baro başkanlığına seçildi.
Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.
Mevcut başkan Ümit Peçe'nin aday olmadığı seçimde, avukatlar Mehmet Can Tüfekçi ile Handan Demircan Kulaksız yarıştı.
Seçimde 168 oy alan Tüfekçi, Rize Barosunun yeni başkanı olurken, Kulaksız 100 oy aldı.
Kaynak: AA