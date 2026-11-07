Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rızai, Vance'in yenilgiyi kabul ettiğini, Rubio'nun ayrılmak üzere olduğunu öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'deki ara seçimlere atıf yaparak Vance'in yenilgiyi kabul ettiğini ve Rubio'nun ayrılmak üzere olduğunu öne sürdü. Rızai, Hegseth'in görevden alınacağını iddia ederek Washington'a mesaj gönderme çağrısı yaptı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'deki Kongre ara seçimlerinin sonuçları ve sonrası yaşanan gelişmelere atıf yaparak, "(ABD Başkan Yardımcısı) Vance yenilgiyi kabul etti, (Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ayrılmak üzere" iddiasında bulundu.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD'ye ilişkin mesajlar verdi.

Trump ve ekibinin seçimleri kaybettiğini dile getiren Rızai, "Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere, (Savunma Bakanı Pete) Hegseth görevden alınacak, CENTCOM komutanı ise podcast yayıncısı oldu! 'Eğer savaş başlatırsanız yıkıcı bir cevapla karşı karşıya kalacaksınız' şeklindeki bu mesajı Washington'da kime ulaştırmamız gerekiyor?" ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA
50 yıl boyunca günde 3 paket sigara içti, 4. evre akciğer kanserini yendi! 73 yaşındaki Neşe Ciğerim'den çağrı: Ne olur bırakın

Günde 3 paket içiyordu, 4. evre kanseri yendi! Tek çağrısı var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu12

İlk 11'de sürpriz! İşte Osimhen'in yerine oynayan isim
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in son hali

Bir dönemin efsanesiydi! İşte son hali

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti43

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin sürprizini duyurdu
20 yıllık balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı

Hataylı balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Yolun sonuna geldi!