Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Riyad'da erken uyarı sistemi tehlike alarmı verdi, Sivil Savunma halkı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu. Açıklamada halka pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapılırken, kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı ifade edildi.

Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısının yapıldığı açıklamada, dışarıda olanların da korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün kısa süre sonra yaptığı açıklamada??????? da tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
Zonguldak'ta yaya geçidinde duran otomobile kamyon çarptı! Bir kadın son anda kurtuldu

Yayaya yol veren otomobile kamyon çarptı! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var?

ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var?
Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev fark

Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev fark
Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı

Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı
Serdar Aziz'den Bursaspor ve Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı

Bursa ve F.Bahçe için söylediği şey dikkat çekici: İçimde ukde kaldı
Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor

Eşref Tek'in Derin'i belli oldu: Aksiyon sahneleri için seçildi
ABD'de ara seçimlerde kritik saatler: Gözler hem Kongre'nin kontrolünde hem eyaletlerde

Dev kapışma: Tarihi seçimde gözler Kongre'nin kontrolünde!
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yanıt verdi