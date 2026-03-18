Suudi Arabistan, Riyad'a atılan 4 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad'a atılan 4 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Enkazlar çeşitli bölgelere düştü, ancak herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad'a atılan 4 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'ı hedef alan 4 balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiği belirtildi.

Füzelerin engellenme operasyonu sonucunda başkentin çeşitli bölgelerine enkaz halinde düştüğü kaydedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve yaralanma olmadığı aktarılan açıklamada, füzelerin kaynağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce de ülkenin doğu bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
