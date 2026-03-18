Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen füze saldırısında 4 kişi yaralandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen füze saldırısında yabancı uyruklu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın, füze saldırısı düzenlendiğini açıklamasından kısa süre sonra Riyad'da patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırılar sonrası patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Sosyal medyada, gökyüzünde ateş bulutlarının ve siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Saldırıya ilişkin ilk resmi açıklama Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi tarafından yapıldı.

Sivil Savunma Biriminin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, balistik bir füzenin Riyad'da bir konuta isabet etmesi sonucu düşen parçalar nedeniyle Asyalı 4 kişinin yaralandığı ve maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, sivil yerleşim alanlarını hedef alma girişimlerinin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulanarak, bu tür durumlarda onaylanmış prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.