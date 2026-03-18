Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen füze saldırısında 4 kişi yaralandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen füze saldırısında 4 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Patlamalar sonrası gökyüzünde ateş izleri ve siyah duman yükseldi.

Suudi Arabistan'ın, füze saldırısı düzenlendiğini açıklamasından kısa süre sonra Riyad'da patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırılar sonrası patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Sosyal medyada, gökyüzünde ateş bulutlarının ve siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Saldırıya ilişkin ilk resmi açıklama Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi tarafından yapıldı.

Sivil Savunma Biriminin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, balistik bir füzenin Riyad'da bir konuta isabet etmesi sonucu düşen parçalar nedeniyle Asyalı 4 kişinin yaralandığı ve maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, sivil yerleşim alanlarını hedef alma girişimlerinin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulanarak, bu tür durumlarda onaylanmış prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza değil adeta katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran hedef alacağı noktaların adresini verdi: Yeni bir aşama başladı