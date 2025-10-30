Rio de Janeiro'da Organize Suç Operasyonunda 119 Kişi Hayatını Kaybetti

RİO DE JANEİRO, 30 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde organize suç şebekesine yönelik düzenlenen polis operasyonu sırasında çıkan şiddetli çatışmaların ardından Penha gecekondu bölgesinde görülen yanmış bir araç, 29 Ekim 2025.

Brezilya'nın ikinci büyük kenti Rio de Janeiro'da bir organize suç şebekesine yönelik düzenlenen geniş çaplı polis operasyonunda en az 119 kişi hayatını kaybetti.

Rio de Janeiro eyalet hükümeti, salı günkü büyük ölçekli operasyonun kentin kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha gecekondu bölgelerindeki Comando Vermelho çetesinin üyelerini hedef aldığını duyurdu.

Rio de Janeiro eyaleti sivil polis sekreteri Felipe Curi, çarşamba günkü basın toplantısında daha önce 128 olarak açıklanan ölü sayısını 119 olarak revize ederken, yaşamını yitirenlerin 115'inin suç şüphelisi, 4'ünün ise polis memuru olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Claudia Martini/Xinhua)